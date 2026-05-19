Come cambia la viabilità a Borgomanero per il passaggio del Giro d' Italia

Il passaggio del Giro d’Italia a Borgomanero avverrà venerdì 22 maggio, durante la tredicesima tappa che collega Alessandria a Verbania. In quella giornata, il centro abitato sarà interessato dal transito dei ciclisti e della carovana pubblicitaria della corsa. La viabilità subirà modifiche temporanee per permettere lo svolgimento della gara e garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. Le autorità hanno disposto variazioni alla circolazione e restrizioni in alcune strade della zona interessata.

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