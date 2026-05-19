Comau conquista il Brasile | acquisita Invent per la logistica avanzata

Comau ha annunciato l'acquisizione di Invent, azienda specializzata in logistica avanzata, in Brasile. L'operazione riguarda il passaggio di proprietà e comporta modifiche nella gestione di Invent. La decisione di espandersi nel mercato brasiliano deriva dalla volontà di rafforzare la presenza nel settore della logistica nel Paese. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’accordo o sui piani futuri legati a questa acquisizione. L'operazione è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione di Invent dopo il passaggio di proprietà?. Perché Comau ha scelto proprio il mercato brasiliano per espandersi?. Quali nuove tecnologie integrerà il gruppo nel suo ecosistema logistico?. Come influirà l'intervento di One Equity Partners sulla strategia internazionale?.? In Breve Chiusura definitiva dell'operazione prevista entro il terzo trimestre del 2026.. Mercato brasiliano della logistica in crescita con incrementi annuali del 13%.. Leonardo Araki manterrà l'attuale struttura manageriale di Invent a San Paolo.. Strategia guidata dal fondo One Equity Partners con Stellantis tra i soci..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comau conquista il Brasile: acquisita Invent per la logistica avanzata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dal Brasile la notizia a sorpresa: “Trattativa avanzata col Napoli”Gabriel Índio, difensore centrale di 17 anni dell’Athletic Bilbao, è il nuovo obiettivo del calciomercato Napoli. Il modello Senza Zaino conquista il Brasile: Lucca guida la scuola? Cosa sapere Delegazione brasiliana visita le scuole di Lucca il 21 aprile per il modello Senza Zaino. Comau accelera in America, intesa per acquisire InventROMA – Si aggiunge un nuovo tassello alla strategia di Comau di ampliamento del business a livello globale e di diversificazione. La storica società torinese specializzata in automazione industriale e ... repubblica.it Comau fa shopping in Brasile: accordo vincolante per l'acquisizione di Invent Smart Intralogistics SolutionsTorino guarda al Basile e fa shopping. Comau ha infatti siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di Invent Smart Intralogistics Solutions, società con sede in Brasile e specializzata in soluzi ... torinoggi.it