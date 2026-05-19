Durante le ore diurne, può capitare di provare un improvviso senso di sonnolenza che porta a un calo di attenzione. Questa condizione, nota come colpo di sonno, si manifesta con palpebre che si fanno pesanti e una sensazione di spossatezza che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dallo stile di vita. È un fenomeno che si verifica senza preavviso e può avere conseguenze importanti, specialmente se si è alla guida o si svolgono attività che richiedono concentrazione.

All’improvviso le palpebre si fanno pesanti e, senza accorgercene, cadiamo nell’abbraccio di Morfeo. Se però il sonno non arriva a letto o in poltrona, ma durante un’appassionante partita di tennis, una conferenza o perfino una seduta del Parlamento o un incontro alla Casa Bianca, il rischio è che il pisolino non sfugga alle telecamere. È celebre il caso del presidente della Lazio Claudio Lotito, che pure qualche tempo fa a Dazn ha assicurato di chiudere gli occhi per concentrarsi (“Le persone pensano che io stia dormendo, ma in realtà ascolto tutto”, ha affermato il senatore). Di certo, non è un unicum: dopo il celebre pisolino di Joe Biden alla Cop26 anche Donald Trump, qualche mese fa, è stato pizzicato con gli occhi chiusi nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colpo di sonno in pieno giorno, tutte le cause e perché non va sottovalutato

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