Colloquio in carcere tra El Koudri e il suo legale | Inconsapevole di quello che ha fatto è in stato di confusione mentale
Nel corso di un colloquio in carcere, l'avvocato ha riferito che Salim El Koudri si trova in uno stato di confusione mentale e non sembra rendersi conto della portata delle proprie azioni. Secondo quanto dichiarato, l’imputato appare inconsapevole di quanto accaduto e sembra non avere piena consapevolezza della situazione. Non sono stati forniti altri dettagli sui contenuti dell'incontro né sui motivi che abbiano portato a questa condizione.
Salim El Koudri si trova in uno stato di profonda confusione mentale e appare incapace di comprendere la reale gravità delle proprie azioni. Secondo il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli, il 31enne rivive la tragedia quasi come se fosse capitata a un'altra persona, mostrando stupore e apatia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Sono uscito perché quel giorno morivo. Non volevo fare del male a nessuno. Sono le parole che Salim El Koudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, secondo l'agenzia Ansa, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'u facebook