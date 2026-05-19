Colloquio in carcere tra El Koudri e il suo legale | Inconsapevole di quello che ha fatto è in stato di confusione mentale

Nel corso di un colloquio in carcere, l'avvocato ha riferito che Salim El Koudri si trova in uno stato di confusione mentale e non sembra rendersi conto della portata delle proprie azioni. Secondo quanto dichiarato, l’imputato appare inconsapevole di quanto accaduto e sembra non avere piena consapevolezza della situazione. Non sono stati forniti altri dettagli sui contenuti dell'incontro né sui motivi che abbiano portato a questa condizione.

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