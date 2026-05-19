Alfonso Coletta, ex anestista senese, aveva annunciato su La Nazione di Siena la sua partenza per Gaza. Ieri, ha condiviso un video sul suo profilo Facebook in cui rivela di essere stato intercettato dalle forze israeliane durante la sua missione. Coletta ha riferito di aver avuto un incontro con le autorità israeliane e di essere stato fermato prima di raggiungere la zona desiderata. La sua testimonianza si aggiunge alle notizie di missioni umanitarie in corso nella regione.

Aveva annunciato proprio su La Nazione di Siena la sua partenza per Gaza. Alfonso Coletta, noto anesteista senese in pensione, è in missione e ieri ha postato sul suo profilo Facebook un video nel quale lancia un accorato appello. "Se state guardando questo video – dice Coletta – significa che sono stato intercettato dalle forze israeliane che mi hanno rapito nelle acque internazionali. Faccio parte di una missione umanitaria non violenta, stiamo andando a Gaza solo per portare aiuti umanitari. Mi rivolgo a tutti i paesi e al primo ministro italiano Giorgia Meloni di fare qualcosa per la solidarietà lei che ama tanto i bambini. Ne sono stati uccisi 20mila e sono costretti ad amputare gli arti ai piccoli sopravvissuti senza anestesia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coletta verso Gaza: "Le forze israeliane ci hanno intercettati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, forze israeliane sequestrano barche dirette a GazaLe forze israeliane hanno bloccato nuovamente alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza.

A Gaza i funerali di 4 palestinesi uccisi dalle forze israeliane(LaPresse) Domenica si sono svolti a Gaza City i funerali dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane.