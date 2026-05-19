Colesterolo | le fluttuazioni sono pericolose quasi quanto averlo alto

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono state pubblicate nuove evidenze sulla gestione del colesterolo, sottolineando che le variazioni nei suoi livelli nel sangue rappresentano un fattore di rischio simile a quello di avere valori elevati costantemente. Oltre alla quantità totale e alla composizione, anche le fluttuazioni dei valori nel tempo sono state analizzate come possibili indicatori di problemi cardiovascolari. Le autorità sanitarie invitano a controlli regolari e a mantenere uno stile di vita equilibrato per ridurre le oscillazioni dei livelli di colesterolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quantità e composizione del colesterolo non sono gli unici parametri da monitorare. Il rischio di morte aumenta con la variabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

colesterolo le fluttuazioni sono pericolose quasi quanto averlo alto
© Gazzetta.it - Colesterolo: le fluttuazioni sono pericolose quasi quanto averlo alto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Colesterolo, abbassarlo non basta: occhio alle fluttuazioni

Leggi anche: Studio, fluttuazioni colesterolo aumentano rischio mortalità, infarto e ictus

Infarto e ictus, così il colesterolo cattivo che va su e giù aumenta il rischioAttenzione al saliscendi. I pericoli potrebbero crescere per le fluttuazioni dei valori, anche se questi mediamente risultano nella norma. Nei soggetti a ... repubblica.it

colesterolo le fluttuazioni sonoColesterolo, abbassarlo non basta: occhio alle fluttuazioniI livelli di colesterolo Ldl devono restare stabili per ridurre il rischio cardiovascolare nei soggetti più vulnerabil ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web