Colesterolo | le fluttuazioni sono pericolose quasi quanto averlo alto
Recentemente, sono state pubblicate nuove evidenze sulla gestione del colesterolo, sottolineando che le variazioni nei suoi livelli nel sangue rappresentano un fattore di rischio simile a quello di avere valori elevati costantemente. Oltre alla quantità totale e alla composizione, anche le fluttuazioni dei valori nel tempo sono state analizzate come possibili indicatori di problemi cardiovascolari. Le autorità sanitarie invitano a controlli regolari e a mantenere uno stile di vita equilibrato per ridurre le oscillazioni dei livelli di colesterolo.
Quantità e composizione del colesterolo non sono gli unici parametri da monitorare. Il rischio di morte aumenta con la variabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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