Luciano Salvadori è stato nominato nuovo direttore di Coldiretti Como Lecco. Originario della provincia di Brescia, ha 52 anni e si occupa di agricoltura da diversi anni. La sua nomina è stata ufficializzata di recente all’interno dell’organizzazione. Salvadori subentra a chi ha ricoperto il ruolo in precedenza, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore agricolo e nelle attività di rappresentanza. La sua presenza si inserisce in un contesto di rinnovamento della direzione dell’associazione.

Luciano Salvadori (foto) è il nuovo direttore di Coldiretti Como Lecco. Bresciano, 52 anni, fa parte di Coldiretti da oltre trent’anni, e si avvicenda a Rodolfo Mazzucotelli che ha guidato la federazione lariana negli ultimi quattro anni, caratterizzata da un comprensorio articolato e strategico per l’ agricoltura lombarda. "Arrivo a Como e Lecco con grande entusiasmo – dice - ma soprattutto con senso di responsabilità. Le due province sono caratterizzate da un’ agricoltura eterogenea e densa di identità: qui convivono aziende di pianura e di montagna, allevamenti, produzioni ortoflorovivaistiche, apicoltura, filiere locali e imprese che custodiscono paesaggi oggi conosciuti in tutto il mondo e meta di un turismo internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coldiretti. Salvadori è presidente

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