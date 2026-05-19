Coffee & Friends - brunch alla Birr' Aia

Domenica 24 maggio, dalle 11:00 alle 15:00, si svolge il brunch presso la Birr'aia di Marignolle. L’evento propone un buffet con dolci e salati, accompagnato da succhi di frutta, yogurt e caffè americano. Tra le proposte ci sono anche scramble eggs con bacon, torte fatte in casa, insalata di farro, croissant, avocado toast, french toast e pasta con sugo. L’appuntamento si ripete regolarmente, offrendo un momento di relax e convivialità per gli ospiti.

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Domenica 24 maggio dalle ore 11:00 alle 15:00 torna il brunch alla Birr'aia di Marignolle!Un ricco buffet di dolci e salati, con succhi di frutta e yogurt, caffé americano e scrumble eggs con bacon, torte artigianali e insalata di farro, croissant, avocado toast e french toast, pasta al sugo e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Yoga & BrunchCondominio Fiore ci apre le porte per una giornata immersa nella natura, tra benessere, creatività e condivisione. Your Friends & Neighbors 2Dopo aver smascherato il piano di Samantha per incastrarlo e incolparlo del suicidio dell'ex marito Paul, nella seconda stagione Andrew Cooper...