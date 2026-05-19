Cocaina nascosta nella cassapanca 56enne ai domiciliari

Un uomo di 56 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver nascosto cocaina nella cassapanca di casa. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato poi collocato agli arresti domiciliari. La notizia si riferisce a un episodio avvenuto nel corso di un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento e al fermo dell’individuo.

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Arrestato in flagranza di reato un 56enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Tutto è nato dai servizi di perlustrazione del territorio del Comune di Montecchio. A seguito di un’attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castellaneta, cocaina nascosta nel locale: 63enne ai domiciliariTarantini Time QuotidianoUn intervento nell’ambito dei controlli sul territorio ha portato all’arresto di un uomo di 63 anni a Castellaneta, ritenuto... Cocaina nascosta nella cassapanca, 56enne ai domiciliari ift.tt/pQYgm7S ift.tt/ItbQfr7 x.com Montecchio, nella cassapanca quasi mezzo chilo di cocaina: i carabinieri arrestano un 56enneMONTECCHIO - Nella cassapanca di legno nascondeva quasi mezzo chilo di cocaina. Oltre alla droga, che l’uomo ha accuratamente suddiviso in otto involucri di cellophane di vario peso ... ilmessaggero.it