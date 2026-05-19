Cocaina nascosta nella cassapanca 56enne ai domiciliari

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver nascosto cocaina nella cassapanca di casa. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato poi collocato agli arresti domiciliari. La notizia si riferisce a un episodio avvenuto nel corso di un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento e al fermo dell’individuo.

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Arrestato in flagranza di reato un 56enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Tutto è nato dai servizi di perlustrazione del territorio del Comune di Montecchio. A seguito di un’attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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