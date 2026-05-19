Co-Scientis e Robin così due algoritmi potrebbero accelerare le scoperte scientifiche
Due sistemi di intelligenza artificiale chiamati Co-Scientist e Robin sono stati sviluppati per supportare diverse fasi della ricerca scientifica. Questi algoritmi sono progettati per analizzare dati e facilitare le scoperte, contribuendo a rendere più rapidi i processi di investigazione. Entrambi sono stati presentati come strumenti in grado di accelerare il lavoro dei ricercatori, migliorando l’efficienza e la rapidità delle analisi e delle scoperte scientifiche.
Co-Scientist e Robin, sono due sistemi di intelligenza artificiale in grado di fornire supporto in molteplici fasi della ricerca scientifica, e potrebbero velocizzare i processi e le scoperte scientifiche. A descrivere i due algoritmi gli scienziati di Google DeepMind e FutureHouse, che hanno presentato i risultati del proprio lavoro sulla rivista Nature. Entrambi i sistemi, sottolineano gli autori, sono progettati per aiutare i ricercatori ad accelerare le scoperte scientifiche, non per sostituirli. La crescente complessita’ e la sovrapposizione di argomenti scientifici, spiegano gli esperti, implicano la necessita’ di competenze approfondite, e di una serie di passaggi e una conoscenza ampia trasversale a diverse discipline. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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