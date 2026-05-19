Co-Scientis e Robin così due algoritmi potrebbero accelerare le scoperte scientifiche

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sistemi di intelligenza artificiale chiamati Co-Scientist e Robin sono stati sviluppati per supportare diverse fasi della ricerca scientifica. Questi algoritmi sono progettati per analizzare dati e facilitare le scoperte, contribuendo a rendere più rapidi i processi di investigazione. Entrambi sono stati presentati come strumenti in grado di accelerare il lavoro dei ricercatori, migliorando l’efficienza e la rapidità delle analisi e delle scoperte scientifiche.

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Co-Scientist e Robin, sono due  sistemi di intelligenza artificiale  in grado di fornire supporto in molteplici fasi della ricerca scientifica, e potrebbero  velocizzare i processi e le scoperte scientifiche.  A descrivere i due algoritmi gli  scienziati di Google DeepMind e  FutureHouse, che hanno presentato i risultati del proprio lavoro sulla  rivista Nature. Entrambi i sistemi, sottolineano gli autori, sono progettati per  aiutare i ricercatori ad accelerare le scoperte scientifiche, non per sostituirli. La crescente complessita’ e la sovrapposizione di argomenti scientifici, spiegano gli esperti, implicano la necessita’ di competenze approfondite, e di una serie di passaggi e una conoscenza ampia trasversale a diverse discipline. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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