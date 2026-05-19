Co-Scientis e Robin così due algoritmi potrebbero accelerare le scoperte scientifiche

Due sistemi di intelligenza artificiale chiamati Co-Scientist e Robin sono stati sviluppati per supportare diverse fasi della ricerca scientifica. Questi algoritmi sono progettati per analizzare dati e facilitare le scoperte, contribuendo a rendere più rapidi i processi di investigazione. Entrambi sono stati presentati come strumenti in grado di accelerare il lavoro dei ricercatori, migliorando l’efficienza e la rapidità delle analisi e delle scoperte scientifiche.

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