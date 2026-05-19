Club Kid dagli eccessi alla genitorialità

Da cms.ilmanifesto.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cannes 79 Presentato in Un certain regard, il primo film del comico queer statunitense ha scatenato una guerra tra i distributori, fino all'accordo per 17 milioni di dollari con A24 Cannes 79 Presentato in Un certain regard, il primo film del comico queer statunitense ha scatenato una guerra tra i distributori, fino all'accordo per 17 milioni di dollari con A24 Fatherland di Pawel Pawlikowski è il film in testa alla classifica quotidiana dell’indice di gradimento dei critici che Screen pubblica ogni giorno durante il festival, in attesa della premiazione di sabato (Hamaguchi al secondo posto, Gray al terzo). Ma il titolo che finora ha fatto più furore sui trades è Club Kid, di Jordan Firstman. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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