Clima l’edilizia pesa per il 37% | si costruisce una Parigi a settimana
L'edilizia rappresenta il 37% delle emissioni di gas serra legate al clima e ogni settimana si costruisce una nuova area equivalente a Parigi. La direttiva europea sulle emissioni e sull'efficienza energetica mira a ridurre l'impatto ambientale del settore, con possibili ripercussioni sui costi delle abitazioni. Nel frattempo, l'Italia si trova sotto procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per non aver rispettato alcune regole ambientali e di efficienza energetica.
? Punti chiave Come influirà la direttiva europea sul costo delle nostre case?. Perché l'Italia è finita sotto l'infrazione della Commissione Europea?. Quanto denaro serve davvero per rendere gli edifici sostenibili entro il 2030?. Chi pagherà la ristrutturazione del vecchio patrimonio edilizio italiano?.? In Breve Edifici assorbono il 28% del consumo energetico e generano il 37% dei gas climalteranti.. L'Italia deve presentare piani per ridurre il consumo energetico residenziale del 16% entro il 2030.. Il governo presenterà lo schema delegazione europea 2026 al Consiglio dei ministri a giugno.. Servono 5.900 miliardi di dollari per l'efficienza energetica globale entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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