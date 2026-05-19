Clima l’edilizia pesa per il 37% | si costruisce una Parigi a settimana

L'edilizia rappresenta il 37% delle emissioni di gas serra legate al clima e ogni settimana si costruisce una nuova area equivalente a Parigi. La direttiva europea sulle emissioni e sull'efficienza energetica mira a ridurre l'impatto ambientale del settore, con possibili ripercussioni sui costi delle abitazioni. Nel frattempo, l'Italia si trova sotto procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per non aver rispettato alcune regole ambientali e di efficienza energetica.

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