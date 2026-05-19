Classici Contro 2026 al Museo Concordiese | TECHNE tra antichità e presente

Sabato 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro ospiterà l'edizione 2026 di Classici Contro. L'evento, ideato da due studiosi, prevede interventi e letture che mettono in dialogo i testi classici con tematiche contemporanee, mettendo al centro la voce dei grandi autori del passato. La manifestazione si inserisce in un percorso che unisce antichità e presente, offrendo uno spazio di riflessione sulle connessioni tra le opere storiche e il mondo attuale.

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