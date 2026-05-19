Classica di Dunkerque | assolo vincente di Artem Shmidt Magagnotti ai piedi del podio
Artem Shmidt della squadra Netcompany Ineos si è imposto alla Classica di Dunkerque, corsa di 202,7 chilometri che si svolge tra Dunkerque e Mont-Saint-Eloi. La gara si è conclusa con un assolo decisivo dell’atleta, che ha tagliato il traguardo in prima posizione. Al secondo posto si è piazzato un corridore della squadra Cofidis, mentre il terzo classificato è stato un atleta della Lotto Dstny. Magagnotti si è fermato poco sotto il podio, arrivando quarto.
Artem Shmidt della Netcompany Ineos vince la Classica di Dunkerque, la Dunkirk – Mont-Saint-Eloi di 202,7 chilometri. Il corridore americano si aggiudica la corsa grazie ad un’azione nel finale che gli consente di arrivare al traguardo da solo e centrare la seconda vittoria da professionista della sua carriera. Lo statunitense precede di quattro secondi il gruppo regolato in volata dal francese Pierre Gautherat della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jordi Meeus della Red Bull – BORA – hansgrohe. Alessio Magagnotti della Red Bull – BORA – hansgrohe chiude quarto ed è il migliore degli italiani. Nelle prime fasi di gara provano a prendere vantaggio Axel Mariault e il canadese Jonas Walton della CIC Pro Cycling Academy e Léandre Huck della Van Rysel Roubaix. 🔗 Leggi su Oasport.it
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