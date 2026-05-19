Civita Castellana | fondazione sotto accusa per 91mila euro di debiti
A Civita Castellana la fondazione si trova sotto accusa per aver accumulato un debito di 91mila euro. Tra le questioni sollevate ci sono i 50mila euro spesi per una sfilata e le decisioni prese sulla gestione diretta dei conti della struttura. La situazione finanziaria e le modalità di utilizzo delle risorse stanno portando a indagini e verifiche da parte delle autorità competenti. La faccenda coinvolge diversi aspetti della gestione economica e delle scelte effettuate negli ultimi mesi.
? Domande chiave Come sono stati spesi i 50 mila euro per la sfilata?. Chi ha deciso di gestire direttamente i conti della Fondazione?. Perché il Comune ha richiesto il controllo totale sui documenti contabili?. Quali conseguenze avranno i debiti accumulati sulla gestione del Carnevale?.? In Breve Passivo di 78.058,30 euro per l'edizione 2026 e 13.290,25 euro per il 2025.. Spesa di 50.000 euro per il recupero della sfilata del 22 febbraio 2026.. Delibera 164 del 29 settembre 2025 impone controllo contabile al sindaco Giampieri.. Entrate QR-code pari a 29.872,52 euro per servizi palchi e parcheggi.. Debiti per oltre 91mila euro e un controllo capillare dell’amministrazione su ogni singola operazione: la Fondazione di Civita Castellana ha sollevato un caso legato alla gestione del Carnevale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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