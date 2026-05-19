Civita Castellana | fondazione sotto accusa per 91mila euro di debiti

A Civita Castellana la fondazione si trova sotto accusa per aver accumulato un debito di 91mila euro. Tra le questioni sollevate ci sono i 50mila euro spesi per una sfilata e le decisioni prese sulla gestione diretta dei conti della struttura. La situazione finanziaria e le modalità di utilizzo delle risorse stanno portando a indagini e verifiche da parte delle autorità competenti. La faccenda coinvolge diversi aspetti della gestione economica e delle scelte effettuate negli ultimi mesi.

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