Ciro Ferrara | Italia con troppo timore Conte vuole il secondo posto Spalletti deve riflettere

Ciro Ferrara, ex difensore e commentatore di Dazn, ha espresso opinioni sulla recente esclusione dell’Italia dai Mondiali, sottolineando un atteggiamento di eccessivo timore nel calcio italiano. Ha commentato anche le strategie delle squadre di club, evidenziando come l’attuale allenatore della nazionale sembri puntare al secondo posto, mentre un altro tecnico dovrebbe dedicarsi a riflettere sul proprio percorso. Ferrara ha inoltre parlato della situazione della Juventus e del futuro del Napoli, senza aggiungere dettagli specifici sulla posizione delle società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui