Ciro Ferrara | Italia con troppo timore Conte vuole il secondo posto Spalletti deve riflettere
Ciro Ferrara, ex difensore e commentatore di Dazn, ha espresso opinioni sulla recente esclusione dell’Italia dai Mondiali, sottolineando un atteggiamento di eccessivo timore nel calcio italiano. Ha commentato anche le strategie delle squadre di club, evidenziando come l’attuale allenatore della nazionale sembri puntare al secondo posto, mentre un altro tecnico dovrebbe dedicarsi a riflettere sul proprio percorso. Ferrara ha inoltre parlato della situazione della Juventus e del futuro del Napoli, senza aggiungere dettagli specifici sulla posizione delle società.
Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club A tutto Lautaro: «Questo Doublete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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