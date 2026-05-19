Circoscrizioni abolite De Robertis | Con Ceccarelli sindaco quartieri e frazioni tornano ad avere voce

Dopo quindici anni, i quartieri e le frazioni di Arezzo tornano a essere rappresentati attraverso i consigli di quartiere, aboliti nel 2010 dalla Legge Finanziaria. Questa decisione ha portato alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento, che prima avevano il compito di rappresentare le diverse aree della città. Con l’elezione del nuovo sindaco, si è deciso di ripristinare questi organismi di prossimità, offrendo nuovamente una voce diretta ai residenti delle varie zone.

I quartieri e le frazioni di Arezzo hanno perso la voce quindici anni fa. Nel 2010 la Legge Finanziaria ha abolito le circoscrizioni di decentramento in quasi tutti i comuni italiani — un taglio motivato dal risparmio, che ha lasciato milioni di cittadini senza alcun organismo di prossimità dove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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