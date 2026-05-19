Cinque cammini storici un’unica destinazione | l’Italia da scoprire a piedi

Cinque percorsi storici e religiosi si intrecciano lungo il territorio italiano, attirando l’attenzione di visitatori internazionali. Questi cammini, che attraversano diverse regioni, sono stati valorizzati come vie di scoperta culturale e spirituale. La promozione di queste rotte si intensifica con iniziative volte a renderle più accessibili e note a livello globale. Le tratte storiche sono percorse da chi desidera immergersi nelle tradizioni e nelle testimonianze del passato, seguendo antiche vie di pellegrinaggio e di scoperta.

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Si rafforza la promozione internazionale dei grandi cammini storici e religiosi che attraversano l’Italia. Sotto il coordinamento di ENIT S.P.A. — Agenzia Nazionale del Turismo, in raccordo con il Ministero del Turismo, prende forma “Antichi Cammini d’Italia”: un progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU «Antichi Cammini d’Italia», PNRR – Missione M1C3 Investimento 4.3 Intervento 274 – soggetto attuatore MINISTERO DEL TURISMO, soggetto esecutore ENIT S.p.A. — con l’obiettivo di posizionare in modo strutturato l’Italia tra le walking destination internazionali. Il cammino è oggi una delle modalità di viaggio in più rapida crescita a livello europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cinque cammini storici, un’unica destinazione: l’Italia da scoprire a piedi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italy Doesnt Feel Like Europe Anymore… Sullo stesso argomento Nasce il “Percorso dei Cinque Santi”: prima tappa: da Rimini a Coriano, tra spiritualità, paesaggio e cammini storiciUna serie di sentieri dedicati a cinque figure profondamente legate a questi luoghi: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San... A piedi lungo l'Italia: cinque cammini storici per riscoprirne la bellezzaOvvero, cinque percorsi ricchi di storia, bellezza, spiritualità protagonisti del progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Antichi Cammini d’Italia, PNRR – Missione M1C3 Investim ... vanityfair.it Cinque cammini storici, un’unica destinazione: l’Italia da scoprire a piediNasce Antichi Cammini d'Italia: ENIT e Ministero del Turismo promuovono 5 grandi itinerari storici e religiosi per rilanciare il turismo lento verso Roma. panorama.it