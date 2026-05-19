Cinisello approvato il bilancio Mezzo milione per il sociale | Così si programma il futuro
Il Consiglio comunale di Cinisello ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, includendo una variazione di 3,7 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati, sono stati destinati circa 500.000 euro a progetti rivolti al settore sociale. La decisione riguarda anche l’approvazione di altre voci di spesa e investimenti previsti nel documento finanziario. La discussione si è svolta alla presenza dei consiglieri, senza ulteriori commenti pubblici.
Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e una variazione di 3,7 milioni di euro. Il rendiconto 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione di 55,7 milioni, dei quali 24,7 sono fondi accantonati per rischi e cause in corso, 27,4 fondi vincolati per progetti europei, nazionali o regionali, 449mila euro fondi destinati agli investimenti e 3,1 fondi ’liberi’ destinati a ulteriori progetti e servizi. Il fondo di cassa ammonta a oltre 50,8 milioni di euro. Quanto allo stato patrimoniale, il Comune presenta un patrimonio netto di oltre 283 milioni di euro che comprende immobili e infrastrutture, in aumento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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DIAMO i NUMERI… e che numeri Quelli del bilancio 2025 che abbiamo approvato nell’assemblea del 8 maggio e cha fanno capire quanto lavoro e quanta passione c’è nella nostra associazione #croceverdepioltello facebook