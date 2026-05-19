Il Consiglio comunale di Cinisello ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, includendo una variazione di 3,7 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati, sono stati destinati circa 500.000 euro a progetti rivolti al settore sociale. La decisione riguarda anche l’approvazione di altre voci di spesa e investimenti previsti nel documento finanziario. La discussione si è svolta alla presenza dei consiglieri, senza ulteriori commenti pubblici.

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e una variazione di 3,7 milioni di euro. Il rendiconto 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione di 55,7 milioni, dei quali 24,7 sono fondi accantonati per rischi e cause in corso, 27,4 fondi vincolati per progetti europei, nazionali o regionali, 449mila euro fondi destinati agli investimenti e 3,1 fondi ’liberi’ destinati a ulteriori progetti e servizi. Il fondo di cassa ammonta a oltre 50,8 milioni di euro. Quanto allo stato patrimoniale, il Comune presenta un patrimonio netto di oltre 283 milioni di euro che comprende immobili e infrastrutture, in aumento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinisello, approvato il bilancio. Mezzo milione per il sociale: "Così si programma il futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Giugliano, approvato il nuovo bilancio: destinato un milione di euro per nuove assunzioniUn investimento da 1 milione di euro per rafforzare la macchina comunale e migliorare i servizi ai cittadini.

Montopoli, approvato il bilancio 2026: solidità, ascolto del territorio e protezione socialeDurante l’ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di...

Cinisello, approvato il bilancio. Mezzo milione per il sociale: Così si programma il futuroVia libera dal Consiglio comunale al rendiconto 2025: avanzo di 55,7 milioni di euro. La soddisfazione del sindaco: Situazione finanziaria solida, senza nuovi indebitamenti. . ilgiorno.it