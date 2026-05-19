Cinema teatro musica Il festival Crinali e la pellicola sui CSI
Dal mese di maggio a ottobre, l’Appennino bolognese ospita una serie di eventi che spaziano tra cinema, teatro, musica, circo e danza. Il festival Crinali propone spettacoli e iniziative che coinvolgono diverse forme artistiche, integrandosi con progetti sui cammini e nei paesi della zona. Tra le attività in programma ci sono anche proiezioni di film, tra cui una produzione dedicata ai C.S.I., e appuntamenti che si svolgono in ambienti naturali e comunità locali.
S’incrociano musica, teatro, circo, danza, ma anche festival e progetti sorprendenti sui cammini e nei paesi dell’ Appennino bolognese, da maggio a ottobre. E se Crinali – dal 27 maggio al 17 ottobre – è la manifestazione trainante giusta alla decima edizione, con più di 60 spettacoli che abbracciano 14 comuni, è già noto che uno degli eventi dell’estate (anche a livello nazionale) sarà la reunion dei C.S.I., il Consorzio Suonatori Indipendenti nato dalle ceneri dei Cccp, che sceglie Marzabotto e il Festival Lupo di Monte Sole, per il debutto del tour Il viaggio il 28 e 29 agosto (già sold out), e queste terre di montagna come location prediletta di un film diretto da Davide Ferrario – che coi C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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