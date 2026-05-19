Cinema teatro musica Il festival Crinali e la pellicola sui CSI

Dal mese di maggio a ottobre, l’Appennino bolognese ospita una serie di eventi che spaziano tra cinema, teatro, musica, circo e danza. Il festival Crinali propone spettacoli e iniziative che coinvolgono diverse forme artistiche, integrandosi con progetti sui cammini e nei paesi della zona. Tra le attività in programma ci sono anche proiezioni di film, tra cui una produzione dedicata ai C.S.I., e appuntamenti che si svolgono in ambienti naturali e comunità locali.

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S’incrociano musica, teatro, circo, danza, ma anche festival e progetti sorprendenti sui cammini e nei paesi dell’ Appennino bolognese, da maggio a ottobre. E se Crinali – dal 27 maggio al 17 ottobre – è la manifestazione trainante giusta alla decima edizione, con più di 60 spettacoli che abbracciano 14 comuni, è già noto che uno degli eventi dell’estate (anche a livello nazionale) sarà la reunion dei C.S.I., il Consorzio Suonatori Indipendenti nato dalle ceneri dei Cccp, che sceglie Marzabotto e il Festival Lupo di Monte Sole, per il debutto del tour Il viaggio il 28 e 29 agosto (già sold out), e queste terre di montagna come location prediletta di un film diretto da Davide Ferrario – che coi C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema, teatro, musica. Il festival Crinali e la pellicola sui C.S.I. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinema e musica in Sardegna: Clara guida il nuovo festival? Cosa sapere Clara guida il Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno a Cagliari. Leggi anche: Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema in musica La querelle sulla Biennale di Venezia è di una noia mortale, esattamente come quasi tutta l'arte, l'architettura, il cinema, la danza, la musica e il teatro contemperanei, mondiali. È solo una fiera delle vanità, decadenti. #piazzapulita x.com Il Castello di Santa Severa si accende per l’estate 2026: tre mesi di musica, cinema, teatro e cultura sul mareSANTA MARINELLA? - Dall’1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna protagonista dell’estate culturale del Lazio con un calendario fitto di ev ... etrurianews.it Cinema, teatro e dibattiti: si alza il sipario sul Festival internazionale delle arti di CelicoPrevista anche una sezione formativa interamente riservata agli studenti dell’Università della Calabria e a tutti gli appassionati di cinema, attraverso un ciclo di tre masterclass d’eccezione ... cosenzachannel.it A che punto la musica classica ha smesso di essere all'avanguardia nella cultura e è diventata principalmente un modo per preservare o rivisitare il passato? reddit