A Badu ‘e Carros si è svolta una serata dedicata al rapporto tra cinema e ambiente, con un focus sull’Ortobene. Dopo la proiezione di un film, sono stati annunciati incontri tra esperti e pubblico per discutere delle strategie di tutela del monte. Sono stati invitati professionisti di diversi settori per approfondire le sfide legate alla conservazione dell’area e valutare possibili interventi. L’evento ha coinvolto residenti e appassionati interessati alla preservazione del territorio locale.

? Domande chiave Come influenzerà il dibattito le future azioni di tutela del monte?. Chi sono gli esperti che parteciperanno al confronto dopo la proiezione?. Perché la lingua sarda è fondamentale per questo racconto visivo?. Cosa emergerà dal dialogo tra il regista e il comitato locale?.? In Breve Evento presso la parrocchia Beata Maria Gabriella il 21 maggio alle 18,30.. Partecipazione al dibattito di Ignazio Figus e del presidente Antonio Costa.. Narrazione del film in lingua sarda per connettere territorio e comunità locale.. Confronto con il comitato Monte Ortobene Ultima spiaggia sulla salvaguardia ambientale.. Il prossimo giovedì 21 maggio alle ore 18,30, la parrocchia Beata Maria Gabriella nel quartiere di Badu ‘e Carros ospiterà la proiezione del film Ammentos dae su Monte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e natura a Badu ‘e Carros: il racconto dell’Ortobene

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