Cina lo spettacolo del doppio arcobaleno sulle montagne Helan

Sabato mattina, nel nord-ovest della Cina, un doppio arcobaleno si è visibile sopra le montagne Helan. L’evento si è verificato dopo un acquazzone nella Regione Autonoma Hui del Ningxia. La formazione del doppio arcobaleno ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno osservato il fenomeno nel cielo. Non sono stati segnalati altri eventi meteorologici significativi in quell’area in quel momento. La presenza del doppio arcobaleno ha rappresentato un momento visivamente spettacolare per chi si trovava lì.

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