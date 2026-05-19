Cina lo spettacolo del doppio arcobaleno sulle montagne Helan

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina, nel nord-ovest della Cina, un doppio arcobaleno si è visibile sopra le montagne Helan. L’evento si è verificato dopo un acquazzone nella Regione Autonoma Hui del Ningxia. La formazione del doppio arcobaleno ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno osservato il fenomeno nel cielo. Non sono stati segnalati altri eventi meteorologici significativi in quell’area in quel momento. La presenza del doppio arcobaleno ha rappresentato un momento visivamente spettacolare per chi si trovava lì.

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Sabato mattina, dopo un acquazzone, un doppio arcobaleno è apparso nel cielo sopra le montagne Helan, nella Regione Autonoma Hui del Ningxia, nel nord-ovest della Cina. Nei video ripresi dalle telecamere di CCTV si vedono i due arcobaleni fare da cornice alle vette, alcune alte più di 3mila metri, che si sviluppano da nord a sud parallelamente al fiume Giallo. Roma Pride 2026, presidente Circolo Mario Mieli: “Sponsor? Polemiche sterili” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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