Cina Grotte di Longmen | boom di visitatori per il tesoro buddista

Le Grotte di Longmen, sito storico di sculture buddiste nella Cina orientale e patrimonio Unesco, hanno registrato oltre otto milioni e mezzo di visitatori nel 2025, con un aumento del 10,4% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato record che evidenzia una crescita significativa nel numero di persone che hanno visitato il complesso durante l’anno. Le grotte, note per le loro sculture e rilievi, continuano a essere una meta molto frequentata nel panorama turistico e culturale della regione.

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Oltre otto milioni e mezzo di visitatori solo nel 2025, il 10,4% in più dell’anno precedente: sono i dati da record delle Grotte di Longmen, sito storico di sculture buddiste nella Cina orientale, che è anche patrimonio Unesco. “Sono davvero sbalordito. In piedi davanti a queste sculture, riesco a percepire la maestria e la devozione degli antichi. Ciò che hanno realizzato è incredibile”, è il commento di un visitatore cinese. Ma in crescita sono soprattutto i turisti internazionali che dal 2024 al 2025 sono aumentati di otto volte. Questo boom di visitatori è dovuto al miglioramento di servizi – come la possibilità di usare carte straniere... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, Grotte di Longmen: boom di visitatori per il tesoro buddista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Città Proibita, un tesoro da 19 milioni di visitatoriSebbene il Museo Nazionale della Cina attiri milioni di persone, il Museo del Palazzo, situato all’interno della Città Proibita, resta il cuore... Parco Archeologico di Ostia Antica, boom di visitatori durante il ponteOstia, 6 maggio 2026 – Quasi 1,4 milioni di visitatori nei musei, nei parchi archeologici e nei siti culturali statali tra il ponte del 25 aprile e... Cina, Grotte di Longmen: boom di visitatori per il tesoro buddistaOltre otto milioni e mezzo di visitatori solo nel 2025, il 10,4% in più dell'anno precedente: sono i dati da record delle Grotte di Longmen, sito storico di ... lapresse.it CMV: All but two of the modern seven wonders of the world are underwhelming and don't deserve their title reddit Scoprire le Grotte di LongmenIn Cina esistono posti ricchi di mistero e spiritualità, ma uno brilla tra tutti: si tratta delle Grotte di Longmen, conosciute anche con il soprannome di porta del drago. Questo luogo, fatto di ... siviaggia.it