Cina-Europa lanciata la missione satellitare congiunta Smile

È stata avviata una nuova missione satellitare congiunta tra la Cina e l’Europa, chiamata Smile. La partenza è avvenuta presso il centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese. La missione coinvolge l’uso di un satellite chiamato Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, progettato per studiare le regioni dello spazio tra il Sole e la Terra. La collaborazione tra le due parti ha portato alla realizzazione di questa iniziativa scientifica, con obiettivi di analisi delle interazioni tra il vento solare e il campo magnetico terrestre.

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