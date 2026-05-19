Cina boom elettrico ad aprile | vola l’idroelettrico cala il nucleare
Ad aprile, in Cina, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha registrato variazioni significative. L’idroelettrico ha registrato un aumento sostanziale, mentre l’energia nucleare ha subito una diminuzione rispetto al mese precedente. Inoltre, l’energia eolica ha mostrato una flessione, mentre quella solare ha continuato a espandersi. Questi cambiamenti pongono domande sul modo in cui il sistema energetico cinese si adatterà per compensare il calo del nucleare e sulla lenta crescita dell’eolico rispetto al solare.
? Domande chiave Come farà il sistema a compensare il calo del nucleare?. Perché l'eolico cinese sta perdendo terreno rispetto al solare?. Quali rischi comporta questa instabilità tra fonti naturali e strutturali?. Quanto influirà la disponibilità idrica sulla stabilità della rete elettrica?.? In Breve Produzione totale primo quadrimestre a 3.120 miliardi di chilowattora con crescita del 3,3%.. Boom idroelettrico del 12,2% e solare del 7,1% compensano i cali stagionali.. Contrazione del comparto nucleare dell'8,7% e calo dell'energia eolica del 5%.. Produzione termoelettrica in rialzo del 3,1% con 744 miliardi di chilowattora ad aprile.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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