Cina boom elettrico ad aprile | vola l’idroelettrico cala il nucleare

Ad aprile, in Cina, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha registrato variazioni significative. L’idroelettrico ha registrato un aumento sostanziale, mentre l’energia nucleare ha subito una diminuzione rispetto al mese precedente. Inoltre, l’energia eolica ha mostrato una flessione, mentre quella solare ha continuato a espandersi. Questi cambiamenti pongono domande sul modo in cui il sistema energetico cinese si adatterà per compensare il calo del nucleare e sulla lenta crescita dell’eolico rispetto al solare.

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