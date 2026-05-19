Cimitero e completamento della circonvallazione | approvate opere per due milioni di euro

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fasano, la Giunta Comunale ha approvato due delibere relative a interventi pubblici, uno riguardante la sistemazione del cimitero e l’altro il completamento di una parte della circonvallazione. Gli interventi prevedono investimenti complessivi di circa due milioni di euro. Le decisioni sono state prese nell’ambito delle attività di pianificazione urbana e lavori pubblici, aprendo la strada a nuovi interventi nel territorio comunale. Le opere interesseranno diverse zone della città e sono state annunciate ufficialmente nelle ultime ore.

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FASANO - Novità sul fronte dei lavori pubblici e della pianificazione urbana a Fasano. La Giunta Comunale ha approvato due deliberazioni che daranno il via ad altrettanti interventi. Entrambe le opere, per una scelta strategica dell'Amministrazione, saranno interamente coperte con risorse del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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