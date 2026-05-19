Cimitero e completamento della circonvallazione | approvate opere per due milioni di euro

A Fasano, la Giunta Comunale ha approvato due delibere relative a interventi pubblici, uno riguardante la sistemazione del cimitero e l’altro il completamento di una parte della circonvallazione. Gli interventi prevedono investimenti complessivi di circa due milioni di euro. Le decisioni sono state prese nell’ambito delle attività di pianificazione urbana e lavori pubblici, aprendo la strada a nuovi interventi nel territorio comunale. Le opere interesseranno diverse zone della città e sono state annunciate ufficialmente nelle ultime ore.

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