Ciclismo Vigili del Fuoco | doppietta valdostana a Gemona del Friuli

Due atleti valdostani hanno ottenuto una doppietta nella corsa di ciclismo organizzata dai Vigili del Fuoco a Gemona del Friuli. La gara si è svolta su un percorso di 100 chilometri con un dislivello totale di 1.500 metri. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è conclusa con la vittoria della categoria assoluta da parte di due corridori provenienti dalla regione valdostana. La prova ha attirato numerosi appassionati e partecipanti da varie zone del nord Italia.

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? Punti chiave Come hanno gestito 1.500 metri di dislivello in soli 100 km?. Chi sono gli atleti che hanno conquistato la categoria assoluta?. Perché questa vittoria richiama un evento tragico di cinquant'anni fa?. In che modo lo sport aiuta questi soccorritori nelle emergenze?.? In Breve Gara di 100 km con 1.500 metri di dislivello a Gemona del Friuli.. Del Degan vince categoria Gentlemen A e ottiene quinto posto assoluto.. Renzo Testolin richiama il legame storico con i soccorsi di 50 anni fa.. Il Comandante Stefano Perri sottolinea il valore del sacrificio per il servizio.. Wladimir Cuaz e Herik Del Degan conquistano il titolo al 15° Campionato italiano dei Vigili del Fuoco di ciclismo su strada a Gemona del Friuli, domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclismo Vigili del Fuoco: doppietta valdostana a Gemona del Friuli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Intervento dei vigili del fuoco in strada del Friuli: una persona precipita dalla scarpata Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di GemonaGemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976. I pompieri irpini partecipano oggi al 15° Campionato Italiano di ciclismo su strada Medio Fondo, prima tappa del circuito nazionale 2026. #Irpinia #Campania #Sport x.com Avellino al via del 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada Medio FondoIl Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino prenderà parte oggi, 17 maggio 2026, al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada Medio Fondo, in programma a Gemona del Friuli, in provincia di [ ... irpiniaoggi.it Eternit del vicino nella mia proprietà reddit Ciclista cade in un dirupo a Maccagno con Pino e Veddasca lungo la provinciale: scattano i soccorsi con l’elicotteroL'incidente è avvenuto in mattinata lungo la SP5; sul posto impegnati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e l'elisoccorso per il recupero dell'uomo in un'area di difficile accesso ... varesenews.it