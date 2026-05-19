Ciclismo in lacrime non si può morire a 19 anni | tragedia incredibile

Una giovane ciclista di 19 anni è deceduta improvvisamente, lasciando sgomento nel mondo del ciclismo belga. La notizia ha suscitato grande shock tra atleti e appassionati, che si sono trovati a confrontarsi con una perdita improvvisa e inattesa. La squadra e il team medico stanno ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda, mentre la comunità sportiva si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi della giovane atleta. La tragica scomparsa ha acceso discussioni sulla sicurezza e sulla salute degli atleti giovani.

A 19 anni Jilke Michielsen se n’è andata e il ciclismo belga si ritrova di nuovo davanti a una notizia che non si riesce a mettere in ordine. Giovane, forte, già campionessa nazionale, poi la malattia, il ritorno del tumore, le cure sospese quando il corpo non reggeva più. La ciclista belga è morta venerdì per un sarcoma di Ewing, diagnosticato quando aveva 16 anni. Nel 2022 aveva vinto il titolo nazionale su strada e anche l’Omnium su pista. Non erano risultati buttati lì, erano segnali veri: in Belgio, terra dove il ciclismo si respira anche nei paesi più piccoli, una ragazza così la guardano tutti. L’ottavo posto al Tour delle Fiandre Junior aveva confermato che non si parlava solo di una promessa, ma di un talento reale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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