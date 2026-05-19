Ciclabile in via della Pila il Pd | Opera predisposta dall' amministrazione Arena e non modificata da Frontini

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova pista ciclabile in via della Pila sta attirando l'attenzione nel dibattito pubblico e politico locale. Recenti lavori hanno portato all'installazione di cordoni gialli e alla rimozione di alcuni posti auto, suscitando reazioni diverse tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Il Partito Democratico ha affermato che l'opera è stata predisposta dall'amministrazione precedente e non è stata modificata dall'attuale sindaco. La questione ha diviso opinioni e generato commenti in merito ai cambiamenti in corso nella viabilità della zona.

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E' il tema del momento che agita la politica e la cittadinanza viterbese. La pista ciclabile, e gli ultimi lavori di installazione dei cordoni gialli, con la conseguente rimozioni di diversi posti auto, spaccano l'opinione pubblica. E anche l'opposizione fa ascoltare i suoi punti di vista. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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