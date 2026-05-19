Ciclabile in via della Pila il Pd | Opera predisposta dall' amministrazione Arena e non modificata da Frontini
La pista ciclabile in via della Pila è al centro di un dibattito che coinvolge cittadini e politica. Recentemente sono stati effettuati lavori di installazione di cordoni gialli, che hanno portato alla rimozione di numerosi stalli auto. Secondo il Partito Democratico, l’opera è stata predisposta dall’amministrazione precedente e non è stata modificata dall’attuale gestione. La questione ha diviso l’opinione pubblica, alimentando discussioni sul futuro della viabilità locale.
E' il tema del momento che agita la politica e la cittadinanza viterbese. La pista ciclabile, e gli ultimi lavori di installazione dei cordoni gialli, con la conseguente rimozioni di diversi posti auto, spaccano l'opinione pubblica. E anche l'opposizione fa ascoltare i suoi punti di vista. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Ciclabile in via della Pila, il Pd: Opera predisposta dall'amministrazione Arena e non modificata da Frontini E i dem attaccano anche la realizzazione: Così com'è è un pericolo per ciclisti e pedoni L'articolo ? facebook
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