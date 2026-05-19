Ciclabile in via della Pila il Pd | Opera predisposta dall' amministrazione Arena e non modificata da Frontini

La pista ciclabile in via della Pila è al centro di un dibattito che coinvolge cittadini e politica. Recentemente sono stati effettuati lavori di installazione di cordoni gialli, che hanno portato alla rimozione di numerosi stalli auto. Secondo il Partito Democratico, l’opera è stata predisposta dall’amministrazione precedente e non è stata modificata dall’attuale gestione. La questione ha diviso l’opinione pubblica, alimentando discussioni sul futuro della viabilità locale.

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E' il tema del momento che agita la politica e la cittadinanza viterbese. La pista ciclabile, e gli ultimi lavori di installazione dei cordoni gialli, con la conseguente rimozioni di diversi posti auto, spaccano l'opinione pubblica. E anche l'opposizione fa ascoltare i suoi punti di vista. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piazza Risorgimento, il Pd incalza l’Amministrazione: “Per completare l’opera tagliata manutenzione e illuminazione in città”Tempo di lettura: 2 minuti“Oltre 1 milione e mezzo di euro non sono bastati per i lavori di rifacimento di Piazza Risorgimento. Ciclabile in via della Pila, il Pd: Opera predisposta dall'amministrazione Arena e non modificata da Frontini ift.tt/3VqOAI0 ift.tt/H7iktCz x.com Cordoli in via della Pila e via Sabotino, cento firme contro la decisione della sindaca FrontiniCordoli in via della Pila e via Sabotino, cento firme contro la decisione della sindaca Frontini. Viterbo – La petizione si può sottoscrivere nei negozi – Chiesti marciapiedi, parcheggi e la rimozione ... tusciaweb.eu Pista ciclabile a via della Pila, sulla mobilità servono scelte sostenibili e anche sicurePista ciclabile a via della Pila, sulla mobilità servono scelte sostenibili e anche sicure. Viterbo - Comune - Il Pd interviene dopo le critiche da parte di residenti e commercianti anche di via Sab ... tusciaweb.eu