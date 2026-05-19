ciak si crea – trame di periferia | premiata la creatività cinematografica di oltre 1.500 studenti sul tema aria pulita
Oltre 1.500 studenti hanno partecipato alla seconda edizione di “Ciak si crea – Trame di periferia”, un progetto dedicato all’utilizzo del linguaggio audiovisivo per promuovere partecipazione e inclusione nelle zone periferiche. L’iniziativa, sostenuta da Chiesi Italia, si concentra sulla creazione di cortometraggi con il tema “aria pulita”, coinvolgendo le scuole in un percorso di espressione creativa e consapevole. La promozione di questa iniziativa mira a valorizzare le realtà territoriali attraverso il cinema e l’educazione.
Chiesi Italia sostiene il progetto Ciak Si Crea – Trame di Periferia, seconda edizione dell’iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l’uso consapevole del linguaggio audiovisivo come strumento di partecipazione, inclusione e valorizzazione dei contesti territoriali - promossa e ideata da 3. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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