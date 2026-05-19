ciak si crea – trame di periferia | premiata la creatività cinematografica di oltre 1.500 studenti sul tema aria pulita

Oltre 1.500 studenti hanno partecipato alla seconda edizione di “Ciak si crea – Trame di periferia”, un progetto dedicato all’utilizzo del linguaggio audiovisivo per promuovere partecipazione e inclusione nelle zone periferiche. L’iniziativa, sostenuta da Chiesi Italia, si concentra sulla creazione di cortometraggi con il tema “aria pulita”, coinvolgendo le scuole in un percorso di espressione creativa e consapevole. La promozione di questa iniziativa mira a valorizzare le realtà territoriali attraverso il cinema e l’educazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui