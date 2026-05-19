Ci vuole un' altra Lecco | Brambilla Lega contro il turismo low cost i parcheggi introvabili e il centro svuotato

Un rappresentante politico della Lega ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale di alcune aree del centro cittadino, evidenziando che la presenza di turisti provenienti da modelli di viaggio low cost ha portato a problemi di parcheggio e a un progressivo svuotamento delle zone più frequentate. Secondo quanto dichiarato, alcune aree che un tempo ospitavano passeggiate e incontri sono ora dominate da un turismo che ha trasformato il volto della città.

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"La città sembra un dominio territoriale dei cosiddetti maranza, che ne percorrono come padroni zone una volta dedite al passeggio e all'incontro. Chi le frequenta non nasconde di avere paura, soprattutto al calar del sole." Non ha dubbi Federica "Chicca" Brambilla, imprenditrice e titolare del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecco come la "Recanati del Nord": il piano di Francesca Losi per rivoluzionare turismo, cultura e parcheggiIl cortile di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista del Partito Popolare del Nord a... Lecco, la candidata sindaco Francesca Losi si presenta: focus su parcheggi, sicurezza, natalità e città letterariaPresentato il programma della lista Losi in vista delle elezioni cittadine del 24-25 maggio Lecco deve diventare Città Letteraria per far rivivere a cittadini e turisti l’eredità del Manzoni LECCO – ... msn.com Lecco, Mantova e gli altri Comuni: alle elezioni il test delle coalizioniSono 14 i centri superiori ai 15mila abitanti con le principali sfide alle urne in Lombardia. Si vota il 24 maggio: il centrosinistra senza M5s, ... milano.repubblica.it