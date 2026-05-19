Chrome Sky Who Am I online il video del singolo

È disponibile online il videoclip di “Who Am I”, il nuovo singolo della band Industrial Metal Chrome Sky, pubblicato recentemente dalla Ghost Record. Il brano sarà incluso nel loro prossimo album intitolato “Clouds”, che uscirà nei prossimi mesi. Il video, visibile sulle piattaforme digitali, accompagna la promozione del singolo e anticipa il progetto discografico che la band sta preparando. La pubblicazione del brano segna un aggiornamento nella produzione musicale del gruppo.

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La band Industrial Metal dei Chrome SKy, pubblica il video di “Who Am I”. Il singolo recentemente pubblicato per la Ghost Record, verrà incluso nell’album di prossima pubblicazione dal titolo “Clouds”. Info Brano “Who Am I”, è un brano sulla ricerca dell’identità si sviluppa con una struttura asimmetrica, riff accattivanti, melodie insolite e un ritornello ossessionante che ti rimarrà in testa per sempre. Chrome Sky è il risultato di una collaborazione decennale tra il poliedrico cantante e cantautore Paolo Miano e il creativo compositoreprogrammatore Mario Ferrarese, con l’obiettivo di creare un nuovo genere che fonde metal, industrial, trance, prog, goth e molte altre influenze in uno scenario unico e inesplorato, con la voce come unico elemento umano su uno sfondo strumentale interamente programmato (chitarre incluse). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Chrome Sky, “Who Am I” , online il video del singolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Get FREE 9,999 Gold In Blood strike Without Inviting Others Sullo stesso argomento Chrome Sky, “Who Am I” , è il nuovo singolo per Ghost Record/BelieveTornano i Chrome Sky a distanza di quattro anni, dal loro ultimo lavoro, con il nuovo singolo “Who Am I”. Chrome Sky, pubblicato il nuovo singolo “Who Am I” (Ghost Record/Believe)Fuori nei principali digital stores il nuovo singolo dei Chrome Sky dal titolo “Who Am I” pubblicato per la Ghost Record.