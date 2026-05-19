Chiusura notturna del raccordo R5 verso Milano Piazzale Corvetto | le deviazioni

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026, il raccordo R5 in direzione di Milano Piazzale Corvetto sarà chiuso dalle 21 alle 5. La chiusura riguarda un tratto del raccordo tra le 21 e le 5 del mattino successivo, con conseguenti deviazioni per i veicoli diretti verso quella zona. La misura riguarda un tratto della strada che collega l’autostrada A1 con il centro di Milano. Questa interruzione temporanea si rende necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici.

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