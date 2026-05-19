Chiusura al traffico per la conclusione dei lavori di ripristino della pavimentazione in piazza Amati

Da domani, mercoledì 20 maggio, fino a venerdì 22, le autorità chiuderanno al traffico piazza Amati e il primo tratto di via Castelvecchio a Savignano. La chiusura si rende necessaria per completare i lavori di ripristino della pavimentazione in pietra, che interessano entrambe le aree. Durante questo periodo, le strade resteranno interdette alla circolazione veicolare per consentire la conclusione degli interventi di sistemazione.

Sono programmati da domani mercoledì 20 maggio a venerdì 22 i lavori conclusivi relativi al ripristino della pavimentazione in pietra di Piazza Amati e del primo tratto di via Castelvecchio, a Savignano. Per consentire lo svolgimento degli interventi, la piazza e il tratto di strada interessato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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