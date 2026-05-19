Chiude per tre notti uno svincolo strategico della tangenziale | ecco quando

Nelle prossime tre notti, uno svincolo importante della tangenziale di Udine sarà chiuso al traffico. L’intervento riguarda il raccordo A23 Udine-Tarvisio, conosciuto come R34, e servirà a permettere interventi di manutenzione sul cavalcavia di svincolo. La chiusura temporanea comporterà disagi per chi percorre la zona di Udine Nord durante le ore notturne. Non sono previsti altri interventi o modifiche alle strade nelle stesse date.

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Disagi in vista per chi transita di notte nella zona di Udine Nord. Sul raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine, identificato come R34, sono previste alcune chiusure temporanee per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo. Il provvedimento interesserà tre notti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco qualeIn occasione della partita di calcio Napoli-Milan che si disputerà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli, sarà... Chiude un'uscita della Tangenziale tra giovedì e venerdì: ecco qualeSulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10... Sulla #A11, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si co x.com Autostrada A4, chiude per tre notti il casello di CapriatePer lavori di pavimentazione, resterà chiuso per tre notti il casello di Capriate. Lo stop alla circolazione - in entrata e in uscita - è in programma lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, ... ecodibergamo.it vale la pena visitare per 2 notti e 3 giorni? o più? reddit Autostrada A4, tre notti di stop in vari trattiLE CHIUSURE. Inizia una settimana molto complicata per chi usa l’autostrada A4. Tra i caselli chiusi, quelli di Seriate e Grumello. Lettura meno di un minuto. Nuova settimana di chiusure per i caselli ... ecodibergamo.it