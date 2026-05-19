Chieti nasce Pulminoamico | la mobilità per l’inclusione sociale

A Chieti è stato avviato un nuovo servizio di mobilità chiamato Pulminoamico, pensato per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. Il progetto prevede la collaborazione tra diverse imprese locali, che contribuiranno a fornire i mezzi e il supporto necessari. La gestione degli spostamenti sarà affidata a un team dedicato, incaricato di organizzare e garantire i trasporti in modo continuo e affidabile. La realizzazione del servizio si inserisce in un piano più ampio di interventi sociali nella zona.

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? Domande chiave Come collaboreranno le imprese locali per sostenere questo nuovo servizio?. Chi gestirà concretamente gli spostamenti per i cittadini più fragili?. Perché la mobilità diventa un diritto oltre l'emergenza sanitaria?. Quali impatti avrà questo modello sulla rete sociale di Chieti?.? In Breve Le assessore Chiara Zappalorto e Alberta Giannini coordinano la sinergia pubblico-privato.. Misericordia di Chieti odv gestisce il servizio con il governatore Gabriele Malandra.. Il servizio favorisce l'accesso a teatri e centri culturali per i cittadini.. La consegna del nuovo veicolo moderno avverrà tramite un evento pubblico collettivo.. A Chieti, l’amministrazione comunale ha presentato il progetto Pulminoamico® per potenziare i trasporti sociali destinati alle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, nasce Pulminoamico: la mobilità per l’inclusione sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due ruote, comunità e mobilità sostenibile: a Soliera nasce la Ciclofficina SocialeInaugura a Soliera, all’interno degli spazi adiacenti al Social Market "Il Pane e le Rose", la Ciclofficina Sociale: un laboratorio aperto, che... Dalla mobilità sostenibile all'inclusione sociale: approvati progetti per oltre 12 milioniLa Giunta comunale ridisegna il futuro della città con interventi che trasformeranno il quartiere Sant'Elia, il waterfront e la Casa del Turista Per... Presentato il Pulminoamico per rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragiliÈ stato presentato in Comune a Chieti il progetto Pulminoamico®: un'iniziativa che mette in rete amministrazione comunale, mondo del volontariato e tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di ra ... chietitoday.it Arriva a Chieti il Pulminoamico per il trasporto di persone anziane o con difficoltà negli spostamenti x.com Chieti, presentazione del progetto Pulminoamico per il trasporto socialeIl 19 maggio conferenza stampa al Comune di Chieti per l’avvio del progetto che fornirà un mezzo per trasporto di anziani o persone fragili ... abruzzonews.eu