Chieti nasce Pulminoamico | la mobilità per l’inclusione sociale
A Chieti è stato avviato un nuovo servizio di mobilità chiamato Pulminoamico, pensato per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. Il progetto prevede la collaborazione tra diverse imprese locali, che contribuiranno a fornire i mezzi e il supporto necessari. La gestione degli spostamenti sarà affidata a un team dedicato, incaricato di organizzare e garantire i trasporti in modo continuo e affidabile. La realizzazione del servizio si inserisce in un piano più ampio di interventi sociali nella zona.
? Domande chiave Come collaboreranno le imprese locali per sostenere questo nuovo servizio?. Chi gestirà concretamente gli spostamenti per i cittadini più fragili?. Perché la mobilità diventa un diritto oltre l'emergenza sanitaria?. Quali impatti avrà questo modello sulla rete sociale di Chieti?.? In Breve Le assessore Chiara Zappalorto e Alberta Giannini coordinano la sinergia pubblico-privato.. Misericordia di Chieti odv gestisce il servizio con il governatore Gabriele Malandra.. Il servizio favorisce l'accesso a teatri e centri culturali per i cittadini.. La consegna del nuovo veicolo moderno avverrà tramite un evento pubblico collettivo.. A Chieti, l’amministrazione comunale ha presentato il progetto Pulminoamico® per potenziare i trasporti sociali destinati alle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Due ruote, comunità e mobilità sostenibile: a Soliera nasce la Ciclofficina SocialeInaugura a Soliera, all’interno degli spazi adiacenti al Social Market "Il Pane e le Rose", la Ciclofficina Sociale: un laboratorio aperto, che...
Dalla mobilità sostenibile all'inclusione sociale: approvati progetti per oltre 12 milioniLa Giunta comunale ridisegna il futuro della città con interventi che trasformeranno il quartiere Sant'Elia, il waterfront e la Casa del Turista Per...
Presentato il Pulminoamico per rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragiliÈ stato presentato in Comune a Chieti il progetto Pulminoamico®: un'iniziativa che mette in rete amministrazione comunale, mondo del volontariato e tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di ra ... chietitoday.it
Arriva a Chieti il Pulminoamico per il trasporto di persone anziane o con difficoltà negli spostamenti x.com
IL PULMINOAMICO arriva a Chieti. L'iniziativa per il trasporto di persone anziane o con difficoltà negli spostamenti ? ? facebook
Chieti, presentazione del progetto Pulminoamico per il trasporto socialeIl 19 maggio conferenza stampa al Comune di Chieti per l’avvio del progetto che fornirà un mezzo per trasporto di anziani o persone fragili ... abruzzonews.eu