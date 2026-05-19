Chiara Becchimanzi arriva a Verona | Eroina – non solo stand up comedy show

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Penelope che attende e disfa. Circe che trasforma. Medea che si vendica. Arianna che salva e poi viene dimenticata. E se quei miti, quei disastri filosofici, quelle narrazioni fondative dell’immaginario occidentale fossero stati concepiti e raccontati da donne? Se quegli archetipi non fossero il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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