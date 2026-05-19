Stasera si conoscerà il vincitore del Grande Fratello Vip, con la finale in diretta su Canale 5. L’edizione ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, dopo quasi dieci anni di assenza. A 24 ore dall’evento, le quote degli esperti sembrano aver cambiato le previsioni sulla possibile vittoria. I concorrenti ancora in gara sono tre e si contendono il titolo, mentre gli spettatori si preparano a seguire l’ultima puntata di questa stagione.

Il countdown è quasi terminato. Stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale del Grande Fratello Vip, l’edizione che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del reality dopo quasi dieci anni di assenza. Un’edizione travagliata, discussa, che ha dovuto faticare non poco per conquistare il pubblico, ma che alla fine ce l’ha fatta: la semifinale di venerdì 15 maggio ha toccato i 2.058.000 telespettatori con il 17,6% di share, battendo persino Milleunacover Sanremo di Carlo Conti su Rai 1, fermo a 1.850.000 spettatori. Adesso arriva il momento della verità. Cinque vip hanno conquistato il pass per la finalissima, mentre tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro è ancora aperto il televoto che decreterà il sesto e ultimo finalista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chi vince il Grande Fratello Vip stasera? Le quote degli esperti ribaltano tutto a 24 ore dalla finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Fratello, scatta il bacio tra Mattia e Grazia dopo la finale

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Quote, pronostici e favoriti della finale

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Sondaggi, quote, pronostici e favoriti della finale

Finale Grande Fratello Vip2026: chi sono i finalisti del reality di Ilary Blasi #gfvip #grandefratellovip x.com

Grande Fratello Vip, la finale: una super favorita e Todaro rischia il flop. Sondaggi, chi vince e cosa vedremo staseraOggi martedì 19 maggio 2026 va in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: i finalisti, il televoto, quote e tutte le anticipazioni ... libero.it

Grande Fratello Vip 2026, chi vince Quote, pronostici e favoriti della finaleLa lunga corsa del Grande Fratello Vip 2026 sta per arrivare al traguardo. Questa sera, 19 maggio, Canale 5 accende i riflettori sulla finalissima che ... ilsipontino.net

La coppia felice nel giorno del loro grande evento reddit