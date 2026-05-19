Chi vince il GF VIP 8 | favoriti quote e pronostici sulla finale

Dopo 63 giorni e 17 puntate, il Grande Fratello VIP 8 si avvicina alla conclusione. La gara è arrivata al momento decisivo, con alcuni concorrenti considerati favoriti e altri ancora in corsa per la vittoria. Le scommesse e le quote dei bookmaker sono già in fermento, mentre il pubblico attende con curiosità di scoprire chi si aggiudicherà il titolo finale. La finale si prepara a mettere in mostra i protagonisti più discussi di questa edizione, conclusa con diverse tensioni e colpi di scena.

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Il GF VIP 8 arriva alla finale dopo 63 giorni e 17 puntate, tra dinamiche accese e continui colpi di scena. A poche ore dall’ultima diretta, cresce l’attesa per scoprire chi vincerà questa edizione. I pronostici indicano due nomi su tutti, ma il televoto finale potrebbe ancora ribaltare ogni previsione. Alessandra Mussolini e l’incredibile cachet al Grande Fratello Vip I finalisti ufficiali del Grande Fratello VIP 8. Sono cinque i concorrenti già certi di giocarsi la vittoria del Grande Fratello VIP 8: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. A loro si aggiungerà un sesto finalista, che verrà deciso tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi all’inizio della puntata conclusiva. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Chi vince il GF VIP 8: favoriti, quote e pronostici sulla finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chi vince il Gf Vip 2026 A pochi giorni dalla finale i bookmaker cambiano tutto Sullo stesso argomento Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Quote, pronostici e favoriti della finale Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Sondaggi, quote, pronostici e favoriti della finale Non me ne frega nulla di chi vince il gf perché dovete sempre dare ossessione rovinando tutto riversando la vostra frustrazione su personaggi che nemmeno conoscete boh x.com Chi vince il Grande Fratello Vip? Per i bookie è una questione tra QueenStasera, su Canale 5, va in onda la finale del Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si appresta a incoronare i ... corrieredellosport.it [DiMarzio] Tare non sarà più il direttore sportivo, quindi dovremo vedere se GF rimane e chi sarà alla fine responsabile. Ci sono diverse fazioni interne, anche le mura ormai lo sanno e sarà necessario capire quale direzione e strategia seguirà il club. : r/ACMil reddit GF Vip, chi vince la Finale, gli ultimi sondaggi hanno il possibile trionfatoreGF VIP 2026, la finale del reality show è sempre più vicino, scopriamo chi potrebbe vincere lo show secondo i sondaggi degli esperti. notizie.it