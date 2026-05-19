Chi vince il GF VIP 8 | favoriti quote e pronostici sulla finale

Da anticipazionitv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 63 giorni e 17 puntate, il Grande Fratello VIP 8 si avvicina alla conclusione. La gara è arrivata al momento decisivo, con alcuni concorrenti considerati favoriti e altri ancora in corsa per la vittoria. Le scommesse e le quote dei bookmaker sono già in fermento, mentre il pubblico attende con curiosità di scoprire chi si aggiudicherà il titolo finale. La finale si prepara a mettere in mostra i protagonisti più discussi di questa edizione, conclusa con diverse tensioni e colpi di scena.

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Il GF VIP 8 arriva alla finale dopo 63 giorni e 17 puntate, tra dinamiche accese e continui colpi di scena. A poche ore dall’ultima diretta, cresce l’attesa per scoprire chi vincerà questa edizione. I pronostici indicano due nomi su tutti, ma il televoto finale potrebbe ancora ribaltare ogni previsione. Alessandra Mussolini e l’incredibile cachet al Grande Fratello Vip I finalisti ufficiali del Grande Fratello VIP 8. Sono cinque i concorrenti già certi di giocarsi la vittoria del Grande Fratello VIP 8: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. A loro si aggiungerà un sesto finalista, che verrà deciso tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi all’inizio della puntata conclusiva. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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