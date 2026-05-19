Chi t' ama te rispett' alla Shazar Gallery
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Venerdì 22 maggio dalle ore 18.00 la Shazar Gallery presenta CHI T'AMA TE RISPETT' di Anna Raimondo, in collaborazione con Nancy Coppola e Stefania Lay, a cura di Sonia D’Alto e Kathryn Weir. L'artista campana, che vive e lavora a Bruxell, porta negli spazi di via P. Scura i risultati di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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