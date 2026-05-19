Enrica Grassi è l’ex moglie di Renato Biancardi e madre della loro figlia Roberta. È un’imprenditrice proveniente dalla Campania. La coppia si è sposata nel 2023. Enrica è nota per il suo ruolo di madre e imprenditrice. La loro relazione ha avuto una svolta nel corso degli ultimi anni. La famiglia di Enrica e Renato si è formata con il matrimonio e la nascita della bambina.

L’ex moglie di Renato Biancardi è Enrica Grassi, imprenditrice campana con la quale è convolato a nozze nel 2023 e che l’ha reso padre della piccola Roberta. Chi è l’ex moglie di Renato Biancardi. Stasera il cantante e conduttore sarà tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda dalle 21:50 su Canale 5. Il 32enne partenopeo è stato legato a Enrica Grassi, imprenditrice alla quale si è unito in matrimonio nel 2023. Tra i vip presenti alla cerimonia Stefano De Martino, amico di lunga data di Biancardi. Il rapporto ha visto nel corso del tempo delle mancanze arrivate con la nascita della figlia. Nel coso di questi mesi, il conduttore ha raccontato che l’arrivo di Roberta l’ha portato ad un ruolo marginale nella famiglia, confermati dall’ex moglie che ha ammesso di aver deresponsabilizzato il compagno di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Enrica l’ex moglie di Renato Biancardi (e madre della figlia Roberta)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

GF Vip, chi è Renato Biancardi? Dalla moglie Enrica (mamma di sua figlia) all’amicizia speciale con Stefano De MartinoInsieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea, Renato Biancardi varcherà la porta rossa del GF Vip già oggi, venerdì 13 marzo, con qualche...

Chi è Enrica Grassi, ex moglie di Renato Biancardi: età, figlia e il rapporto con il concorrente del GF VipL’ingresso di Renato Biancardi al GF Vip ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, in particolare sulla figura di Enrica...

Chi è l’ex moglie di Renato Biancardi (e perchè si sono lasciati)Chi è Enrica Grassi, l'ex moglie di Renato Biancardi, e i veri motivi della rottura legati al Grande Fratello. Tra tradimenti, il legame con la figlia e il silenzio di lei fino alla finale di stasera. cineblog.it

Chi è Enrica l’ex moglie di Renato Biancardi (e madre della figlia Roberta)L’ex moglie di Renato Biancardi è Enrica Grassi, imprenditrice campana con la quale è ... msn.com