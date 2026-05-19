Chi e come rivelerà all’umanità l’esistenza degli extraterrestri? Un documento desecretato svela il protocollo della Nasa per il Primo Contatto

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento recentemente desecretato ha rivelato i dettagli del protocollo ufficiale della NASA per il possibile primo contatto con forme di vita extraterrestri. Il testo descrive le procedure da seguire e le persone coinvolte in questo scenario, senza specificare chi sarà incaricato di comunicare o come avverrà la comunicazione. La pubblicazione del documento ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, interessati a capire come l’agenzia spaziale si prepara a questa eventualità, che resta ancora tutta da definire.

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Se nel cinema il primo contatto con gli alieni è spesso affidato a linguisti disposti a decifrare gas e logogrammi — come la Louise Banks interpretata da Amy Adams nel film “ Arrival ” di Denis Villeneuve — nella realtà istituzionale la questione preliminare è molto più pragmatica e altrettanto complessa: come, a chi e in che modo annunciare al mondo la scoperta inconfutabile di vita extraterrestre? Un interrogativo geopolitico enorme, su cui pesa il dubbio che nessun governo avrebbe l’immediata convenienza a esporsi per primo. Eppure, in un periodo storico segnato dalla graduale rivelazione degli X-Files del Pentagono sui fenomeni anomali non identificati (UAP), c’è chi è obbligato a tracciare una procedura formale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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