Chi e come rivelerà all’umanità l’esistenza degli extraterrestri? Un documento desecretato svela il protocollo della Nasa per il Primo Contatto

Un documento recentemente desecretato ha rivelato i dettagli del protocollo ufficiale della NASA per il possibile primo contatto con forme di vita extraterrestri. Il testo descrive le procedure da seguire e le persone coinvolte in questo scenario, senza specificare chi sarà incaricato di comunicare o come avverrà la comunicazione. La pubblicazione del documento ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, interessati a capire come l’agenzia spaziale si prepara a questa eventualità, che resta ancora tutta da definire.

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Se nel cinema il primo contatto con gli alieni è spesso affidato a linguisti disposti a decifrare gas e logogrammi — come la Louise Banks interpretata da Amy Adams nel film “ Arrival ” di Denis Villeneuve — nella realtà istituzionale la questione preliminare è molto più pragmatica e altrettanto complessa: come, a chi e in che modo annunciare al mondo la scoperta inconfutabile di vita extraterrestre? Un interrogativo geopolitico enorme, su cui pesa il dubbio che nessun governo avrebbe l’immediata convenienza a esporsi per primo. Eppure, in un periodo storico segnato dalla graduale rivelazione degli X-Files del Pentagono sui fenomeni anomali non identificati (UAP), c’è chi è obbligato a tracciare una procedura formale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi e come rivelerà all’umanità l’esistenza degli extraterrestri? Un documento desecretato svela il protocollo della Nasa per il “Primo Contatto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jason Sands Rivela: Gli Alieni Tornano per Riprendersi i Loro UFO e gli Extraterrestri Prigionieri! Sullo stesso argomento Nell'archivio Epstein uno studio di Foggia: il documento desecretatoAnche gli studi condotti a Foggia, segnatamente quello risalente al 2012 sulla rinite vasomotoria, erano finiti al centro della rete di interessi... Tortillas e broccoli gratinati: la Nasa svela tutto il menù degli astronauti di Artemis IILa Nasa ha pubblicato il menù studiato per gli astronauti che partiranno con la missione Artemis II per raggiungere l'orbita lunare. Rileggendo Lo straniero (Camus, 1942), mi ha fatto molto piacere ricordare il dettaglio del film di Fernandel che Arthur e Marie (Mastroianni e Karina per Visconti, 1967) vedono al cinema. Una serata che si rivelerà chiave nel processo. - È m*rta mia madre. - x.com Come affrontate la costruzione di un progetto Arduino complesso con dipendenze di layout fisico? (progetto della valigia escape) reddit