Chi comanda a Bari Il clan Diomede-Mercante | due famiglie un solo potere
A Bari, il controllo del territorio tra le famiglie Diomede e Mercante si traduce in una presenza consolidata e visibile. Queste due famiglie sono coinvolte in attività illegali e detengono un ruolo di rilievo nelle dinamiche di potere locali. A differenza di altri gruppi storici della città, non vantano un passato antico né un radicamento profondo in zone come il Borgo Antico o Japigia. La loro influenza si manifesta attraverso rapporti interni e una presenza stabile nel tessuto sociale della città.
Non hanno la storia antica del Borgo Antico dei Capriati, né il radicamento monolitico che hanno a Japigia il gruppo dei Parisi-Palermiti, né l'ambizione espansionistica degli Strisciuglio. Eppure il clan Diomede-Mercante è, a tutti gli effetti, il quarto pilastro della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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