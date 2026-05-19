Chi comanda a Bari Il clan Diomede-Mercante | due famiglie un solo potere

A Bari, il controllo del territorio tra le famiglie Diomede e Mercante si traduce in una presenza consolidata e visibile. Queste due famiglie sono coinvolte in attività illegali e detengono un ruolo di rilievo nelle dinamiche di potere locali. A differenza di altri gruppi storici della città, non vantano un passato antico né un radicamento profondo in zone come il Borgo Antico o Japigia. La loro influenza si manifesta attraverso rapporti interni e una presenza stabile nel tessuto sociale della città.

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