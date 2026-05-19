Tredici minorenni provenienti dalla provincia di Siena sono stati coinvolti in un’indagine condotta dalla Procura minorile di Firenze. Le autorità hanno sequestrato dispositivi digitali e analizzato le conversazioni avvenute nelle chat online, dove si sono riscontrate discussioni su temi estremisti e l’ipotesi di reati legati alla detenzione di armi. Le indagini si sono concentrate sulle comunicazioni tra i giovani e sui contenuti condivisi in rete.

Siena - Tredici ragazzi del Senese sono finiti nell’inchiesta della Procura minorile di Firenze: sequestri, chat online e ipotesi di reato pesanti al centro delle indagini. Tredici minorenni residenti nel Senese sono stati denunciati dalla Digos di Siena nell’ambito di una delicata indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, riguardano apologia del fascismo, odio razziale, detenzione illegale di armi e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo quanto emerso, quasi tutti i ragazzi coinvolti frequenterebbero lo stesso istituto scolastico. Si tratterebbe di adolescenti con più di 16 anni, alcuni prossimi alla maggiore età, provenienti da famiglie del ceto medio e residenti nella Città del Palio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chat estremiste e armi, tredici minorenni denunciati: cosa ha scoperto la Digos

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