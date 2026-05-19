Negli ultimi mesi, la serie televisiva ha registrato un calo negli ascolti, in particolare a causa dell’orario di trasmissione. La concorrenza con la fiction di Rai1, trasmessa nello stesso segmento di orario, ha influenzato i risultati di ascolto. La trasmissione in orario notturno sembra aver limitato la visibilità e l’audience complessiva della produzione. Le valutazioni sulle performance si basano sui dati di ascolto raccolti dai principali sistemi di rilevazione televisiva.

? Punti chiave Perché l'orario di La Ruota della Fortuna sta penalizzando la serie?. Come ha influito il confronto con la fiction di Rai1 sugli ascolti?. Quali sono le tre date decisive per il futuro della Garbatella?. Chi potrà salvare la serie dal rischio di chiusura definitiva?.? In Breve Share sceso dal 22,6% del 13 aprile al 13% del 18 maggio.. Concorrente Rai1 Roberta Valente ha raggiunto il 20,4% di share il 10 maggio.. Il ritardo causato da La Ruota della Fortuna sposta la serie in seconda serata.. Decisioni sulla nuova stagione dipenderanno dagli ascolti del 25 maggio, 1 e 8 giugno.. I dati degli ascolti del 18 maggio mostrano uno share del 13% per il ritorno de I Cesaroni, segnando un calo preoccupante rispetto ai 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesaroni, share in calo: il rischio per la serie è l’orario tardivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Cesaroni Ascolti in calo e nuove sfide per la serie

Sullo stesso argomento

Cesaroni a rischio? Orario ‘killer’ e ascolti in calo, i fan: “Guardateli in diretta”(Adnkronos) – Il ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta vivendo un percorso in salita, minato da due...

Cesaroni, il reboot che divide: share in calo e personaggi spariti? Cosa sapere Il reboot di Cesaroni su Canale5 registra uno share del 16,9 per cento dopo il rientro.

Ulisse – Il piacere della scoperta supera il 17% mentre I Cesaroni 7 calano al 13% di Share. I dati Auditel del 18 maggio 2026 • Ulisse - Il piacere della Scoperta vince in prima serata su Raiuno. I Cesaroni 7 calano al 13% di Share, ma Mediaset sorride… x.com

'I Cesaroni' in bilico per gli ascolti: l'appello dei fan per il futuro della serieIl ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta affrontando una fase complessa, segnata da due criticità principali: una collocazione in palinsesto contestata dal p ... it.blastingnews.com

Cesaroni a rischio? Orario 'killer' e ascolti in calo, i fan: Guardateli in direttaIl ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta vivendo un percorso in salita, minato da due fattori critici: una collocazione in palinsesto che ha scatenato le pro ... adnkronos.com

fettuccini fruta di mare @ calo ristorante reddit