Cerignola città fuori controllo l' assessore Cicolella avverte | Tolleranza zero

A Cerignola si moltiplicano episodi di criminalità che coinvolgono rapine ai negozi, furti di auto e sparatorie vicino a un parco cittadino. Sono stati segnalati anche incidenti con bambini senza casco su mezzi senza targa e biciclette elettriche modificate che circolano nelle zone pedonali, creando pericoli per anziani e famiglie. Un pellegrino proveniente dal Trentino è stato vittima di una rapina, mentre le autorità locali annunciano misure di tolleranza zero.

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