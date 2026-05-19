Cerignola città fuori controllo l' assessore Cicolella avverte | Tolleranza zero

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerignola si moltiplicano episodi di criminalità che coinvolgono rapine ai negozi, furti di auto e sparatorie vicino a un parco cittadino. Sono stati segnalati anche incidenti con bambini senza casco su mezzi senza targa e biciclette elettriche modificate che circolano nelle zone pedonali, creando pericoli per anziani e famiglie. Un pellegrino proveniente dal Trentino è stato vittima di una rapina, mentre le autorità locali annunciano misure di tolleranza zero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rapine ai negozi, furti d'auto, spari contro un'abitazione e le auto in sosta nei pressi del parco Mezzaluna, bambini senza casco in sella a mezzi senza targa, biciclette elettriche modificate che invadono le aree pedonali mettendo a rischio anziani e famiglie, un pellegrino del Trentino rapinato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Operatore ecologico picchiato brutalmente: tolleranza zero del Comune di CerignolaL’Amministrazione Comunale di Cerignola esprime ferma e convinta solidarietà nei confronti dell’operatore ecologico vittima di una vile e...

Auto fuori controllo finisce sul marciapiede, paura in centro cittàTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensione si sono vissuti pochi minuti fa in Via De Renzi, ad Avellino, dove un incidente stradale ha...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web