Il Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare ha annunciato la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2025. In questo documento, l’azienda integra obiettivi legati alla sostenibilità nel proprio Piano Industriale e si impegna a rafforzare il modello di filiera. La presentazione avviene oggi, a Roma, e riguarda le strategie future e i risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Cereal Docks, Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare, presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025. Il documento evidenzia il consolidamento dei temi Esg nel Piano Industriale e il contributo della capogruppo, Società Benefit dal 2021, nell'integrare principi ambientali, sociali e di governance nelle scelte strategiche e operative. In questo percorso, la sostenibilità evolve da ambito di rendicontazione a leva strutturale di indirizzo del business. Operando al centro della filiera agroalimentare, tra approvvigionamento agricolo e trasformazione industriale, Cereal Docks presidia l'intera catena del valore, dalle materie prime ai mercati finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cereal Docks, integra la sostenibilità nel Piano Industriale e rafforza il modello di filiera

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