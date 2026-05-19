Cereal Docks integra la sostenibilità nel Piano Industriale e rafforza il modello di filiera
Il Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare ha annunciato la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2025. In questo documento, l’azienda integra obiettivi legati alla sostenibilità nel proprio Piano Industriale e si impegna a rafforzare il modello di filiera. La presentazione avviene oggi, a Roma, e riguarda le strategie future e i risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Cereal Docks, Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare, presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025. Il documento evidenzia il consolidamento dei temi Esg nel Piano Industriale e il contributo della capogruppo, Società Benefit dal 2021, nell'integrare principi ambientali, sociali e di governance nelle scelte strategiche e operative. In questo percorso, la sostenibilità evolve da ambito di rendicontazione a leva strutturale di indirizzo del business. Operando al centro della filiera agroalimentare, tra approvvigionamento agricolo e trasformazione industriale, Cereal Docks presidia l'intera catena del valore, dalle materie prime ai mercati finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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