Nel fine settimana, il sequel de Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott, ha debuttato in televisione dopo essere uscito nelle sale nel novembre 2024. Si tratta di un film che prosegue la storia originale, con un'attenzione particolare ai personaggi e alle vicende che si inseriscono nel contesto dell'epoca antica. La prima visione in TV è stata seguita da un'ampia copertura mediatica e da numerosi commenti sul ritorno sul grande e sul piccolo schermo di questa produzione.

Roma, 19 mag – Uscito nelle sale cinematografiche nel novembre 2024, nell’ultimo fine settimana Il Gladiatore II – film diretto da Ridley Scott e sequel della famosa pellicola di inizio millennio – ha avuto la sua prima serata sul piccolo schermo italiano. Nonostante gli squali nella naumachia del Colosseo e altre licenze “poetiche”, la storia di Annone – che si scoprirà essere Lucio Vero Aurelio, figlio naturale di Massimo Decimo Meridio – è culturalmente interessante perché mette il telespettatore più attento di fronte a un tema a noi familiare. Tornare romani, scriveva appunto su queste pagine Sergio Filacchioni. A tal proposito: proprio il mese scorso per i tipi di Passaggio al Bosco è uscito Cercate l’antica madre, volumetto d’esordio dell’ Istituto Eneide. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Cercate l’antica madre: il viaggio di Enea è molto più di un ritorno

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Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery

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