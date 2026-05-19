Cercarono di far cadere i ciclisti durante il Giro d'Italia due Daspo a San Vitaliano

Durante il Giro d’Italia, due giovani di 19 e 21 anni sono stati individuati e denunciati per aver tentato di far cadere dei ciclisti lungo il percorso. Sono stati accusati di aver messo in pericolo l’incolumità pubblica, di aver violato i provvedimenti dell’Autorità e di aver tentato di causare lesioni personali ai corridori. Sono stati inoltre adottati due provvedimenti di Daspo nei confronti di entrambi, che impediscono loro di partecipare a eventi sportivi nelle prossime occasioni.

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