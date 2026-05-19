Cercarono di far cadere i ciclisti durante il Giro d'Italia due Daspo a San Vitaliano
Durante il Giro d’Italia, due giovani di 19 e 21 anni sono stati individuati e denunciati per aver tentato di far cadere dei ciclisti lungo il percorso. Sono stati accusati di aver messo in pericolo l’incolumità pubblica, di aver violato i provvedimenti dell’Autorità e di aver tentato di causare lesioni personali ai corridori. Sono stati inoltre adottati due provvedimenti di Daspo nei confronti di entrambi, che impediscono loro di partecipare a eventi sportivi nelle prossime occasioni.
Hanno 19 e 21 anni: identificati e denunciati per pericolo all’incolumità pubblica, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e tentate lesioni personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CADUTA DI POGACAR
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Denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti al Giro d’Italia a San VitalianoDenunciati i due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d'Italia a San Vitaliano: hanno 20 e 21 anni.
Leggi anche: San Vitaliano, denunciati i due giovani che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia
Se ieri, durante la tappa Paestum/Napoli, ci siamo tanti indignati per il gesto insensato dei due ragazzi di San Vitaliano, che hanno tentato di far cadere i ciclisti in corsa del Giro d'Italia, non vedo di minor gravità quanto invece hanno fatto i ciclisti passando da facebook
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